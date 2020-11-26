عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

إنتقد أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بمنتخب مصر والنادي الأهلي بيان نادي الزمالك فيما يخص توزيع دعوات نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم غداً الجمعة ضد الأهلي على ملعب إستاد القاهرة.









وفي تصريحات إذاعية قال شوبير:" الزمالك ذكر في بيانه جملة عدم وجود اتحاد كرة من الأساس، وهذه الجملة غير مفهومة، فمن الذي ينظم الدوري والكأس، ويقوم بإجراء مسحات فيروس كورونا؟".









وأضاف "الزمالك كان قد تعرض لعقوبة مادية كبيرة بسبب عدم منح الاتحاد الأفريقي دعوات لحضور نهائي الكونفيدرالية 2019".









وإختتم شوبير "للأسف الشديد لدينا تصميم على وضع أنفسنا في أزمات بدون أي داعٍ، بدليل أن الاتحاد الأفريقي رد في بيان وأكد خلاله عدم وجود حضور جماهيري في اللقاء من الأساس".



