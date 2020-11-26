نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن نجم الفريق معرض للغياب عن نهائي القرن، مساء الجمعة، ضد النادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأشار المصدر، أن المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق، مهدد بالغياب عن المباراة بسبب الإصابة.





وأوضح، أن أوناجم يعاني من شد في العضلة الأمامية، قد يعوقه عن المشاركة في اللقاء المرتقب.





وأضاف المصدر أن اللاعب لم ينته من برنامجه العلاجى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها قبل مواجهة فريقه فى بطولة كأس مصر أمام نادى مصر، والزمالك يمتلك عددا من البدلاء فى الخط الأمامى لتعويضه.





ويلتقى الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى أول نهائى إفريقى بين فريقين من دولة واحدة فى تاريخ البطولة.



