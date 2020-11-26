الليلة..محمد علي رزق ضيف برنامج"فين دي" مع إدوارد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد علي رزق عن حلوله ضيفًا في برنامج "فين دي" مع صديقه الفنان إدوارد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد علي رزق صورة له، وعلق عليها قائلاً :"النهاردة إن شاء الله مع صديقي و حبيبي إدوارد من الساعة ٦ ل٨ مساءً علي نغم اف ام ١٠٥,٣".

وفي سياق آخر، شارك محمد علي رزق مؤخرًا في حكاية "ربع قيراط"، وهي من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

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