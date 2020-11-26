تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن تدخلها للمساعدة في الأماكن التي تضررت من موجة الطقس السيئ في الأسبوع الماضي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى شركاء التنمية والدعم المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضحت المديرية في بيان لها، قبل قليل، على أن تدخلاتها تمثلت في مساعدات مالية لاسر المتوفين للمباني المنهارة، مساعدات عينية "بطاطين - الحفة فايبر"، مساعدات غذائية متنوعة "مواد جافة ووجبات ساخنة جاهزة"، المساعدة بفرق متطوعة مز الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية وجمعية خليك إيجابي.
وتابعت أنه تم اعادة اصلاح واعمار اسقف المنازل المتضررة، وذلك في مناطق "نجع العرب - نادي الصيد - عزبة المطار - بحري الحمرك - كوم الشقافة - الفلكي-سيوف شماعة - محرم بك - الحضرة - سكوت - عزبة البحر"، بالمساعدة مع عدد من الجمعيات الخيرية. وتقدمت المديرية بالشكر لهم بعد تدخلهم من أجل التخفيف من معاناة المتضررين ووقوفهم جنبا الي جنب مع الجهات التنفيذية الحكومية.
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)
تضامن الإسكندرية: قدمنا مساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار (صور)

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