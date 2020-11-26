بيان عاجل من الخارجية بشأن استهداف "ميناء الشقيق" بالسعوديه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل بيانا دانت فيه بأشد العبارات، استهداف "ميناء الشقيق" بجنوب المملكة العربية السعودية والذي أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مُفخخ وإحباط عمل إرهابي من جانب القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية على استنكار مصر الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية.

كما شددت مصر، مُجددًا على مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك في مساعيها لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

وكانت وزارة الخارجية أدانت أمس الثلاثاء، بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وجاء ذلك اتصالًا بقيام السلطات الإسرائيلية بالمُصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المُحتلة.

هذا، وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعيًا للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلًا عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

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