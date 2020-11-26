التحقيق في واقعة انتحار مريض في قصر العيني

تواصل نيابة مصر القديمة التحقيقات في واقعة إلقاء مريض بنفسه من الطابق الثالث، وأمرت باستدعاء مسئولى قصر العيني لسؤالهم عن الواقعة.





تلقي قسم شرطة مصر القديمه بلاغا يفيد انتحار مريض بمستشفى قصر العينى، وبالانتقال تبين أن المريض محمد محسن، 52 سنة، ألقى نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال.





وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.



