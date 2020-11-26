التحقيق في واقعة انتحار مريض في قصر العيني
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
داليا عادل
Advertisements
تواصل نيابة مصر القديمة التحقيقات في واقعة إلقاء مريض بنفسه من الطابق الثالث، وأمرت باستدعاء مسئولى قصر العيني لسؤالهم عن الواقعة.
تلقي قسم شرطة مصر القديمه بلاغا يفيد انتحار مريض بمستشفى قصر العينى، وبالانتقال تبين أن المريض محمد محسن، 52 سنة، ألقى نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال.
وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا