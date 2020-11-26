التحقيق في واقعة انتحار مريض في قصر العيني

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تواصل نيابة مصر القديمة التحقيقات في واقعة إلقاء مريض بنفسه من الطابق الثالث، وأمرت باستدعاء مسئولى قصر العيني لسؤالهم عن الواقعة.

تلقي قسم شرطة مصر القديمه بلاغا يفيد انتحار مريض بمستشفى قصر العينى، وبالانتقال تبين أن المريض محمد محسن، 52 سنة، ألقى نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال.

وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ أقل من ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

مريض نفسي: يقفز من الطابق الخامس بمركز أبشواي بالفيوم

النيابة تستدعي أهل المحامي في واقعة انتحاره شنقا داخل شقته

بـ"العصى والأحزمة".. كواليس اعتداء أهالي مريض على طاقم تمريض "الباطنة الجامعي" بالفيوم (صور)

حفظ التحقيقات في واقعة مصرع شاب سقط عليه جزء من سور حائط بدار السلام

قرار مهم للنيابة بشأن طالب المطرية المنتحر

قرار من النيابة في واقعة انتحار "مهندسة" من أعلى محكمة بالإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»