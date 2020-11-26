بكلمات رومانسية..هنادي مهنى تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح

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حرصت الفنانة هنادي مهنا على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بكلمات رومانسية من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هنادي مهنى صورة جمعتهما بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك أثناء تواجدهم في دبي، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وأنت طيب حبي".



وفي سياق آخر، طرحت هنادي مهنى منذ أيام قليلة أغنية "أول كلام" التي أهدتها لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، خلال حفل زفافهما الذي أقيم منذ عدة أيام بفندق هيلتون هليوبليس بالقاهرة، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع أحمد عادل، صولو الموسيقار هانى مهنى، وهنوهندسة تية خالد رؤوف.