أمر عاجل من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الهجوم على إقليم تيجراي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
Advertisements

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجيش بالمرحلة الأخيرة من الهجوم على إقليم تيجراي، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيغراي للاستسلام.

 

وقال أبي أحمد، عبر حسابه على موقع تويتر: "انقضت الآن مهلة الاثنتين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإجرامية للاستسلام سلميا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة"، مضيفا أن آلافا من مقاتلي الجبهة استسلموا بالفعل.

 

وفي وقت سابق، توجه مبعوثون أفارقة إلى إثيوبيا، في محاولة لحل الأزمة قبل ساعات من انتهاء المهلة. وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

 

ولقى آلاف الأشخاص، حتفهم وحدث دمار واسع جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت الحرب في الإقليم في الرابع من نوفمبر. وفر حوالي 42 ألف شخص عبر الحدود إلى السودان.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الاثيوبي تيغراي تيجراي الهجوم على تيجراي اقليم تيجراي اثيوبيا

أخبار تهمك

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ أقل من ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 7 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إطلاق صاروخ باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة الإثيوبية

هجوم مسلح.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

زعيم إقليم تيجراي يحث الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي على إدانة إثيوبيا

إثيوبيا تنفذ عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي

رئيس الوزراء الإثيوبي يتعهد بشن هجوم عسكري حاسم على إقليم تيجراي

الأمم المتحدة: أكثر من 27 ألف لاجئ قد فروا من النزاع في إثيوبيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»