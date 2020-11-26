القوى العاملة: تحرير 237 محضراً وغلق 51 منشأة مخالفة القانون



وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريراً للوزير- عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي ، إلى أن المديرية قامت باستخراج 1951 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفى مجال العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للعمالة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 53 منحة مولود ، و 15 منحة زواج ، و 13 منحة وفاة ، ورعاية صحية لـ 4 حالات أخري ، وعمل شهادات "أمان" لـ 142 عاملاً ، وصرف منحتى عيد العمال وعيد الفطر المبارك للمسجلين ليصل إجمالي ما تم صرفه 4 ملايين و333 ألف جنيه.





كما قامت المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 507 منشأت ، وأسفر عن تحرير 237 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 51 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1188 منشأة، وأسفر عن تحرير 254 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



وقال: إنه في مجال عمل الأطفال قامت المديرية بالتفتيش على 402 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر التفتيش عن تحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة.



أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتحرير 237 محضراً ، وغلق 51 منشأة مخالفة قانون العمل ، وتعيين 6435 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 16 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1607 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.