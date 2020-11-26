الضرائب : بدء العمل بمشروع الإيصال الإلكتروني 2021

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك تعاون مشترك ودائم بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للإستعلامات لنشر الوعى الضريبى من خلال الندوات التى يتم عقدها فى مراكز النيل التابعة للهيئة والمنتشرة على مستوى الجمهورية ، موضحًا أن تلك الندوة التى تم تنظيمها عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الالكترونى للأشخاص الطبيعين تأتى ضمن سلسلة ندوات تنظمها المصلحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بهدف رفع الوعى الضريبي.

وقال الدكتور "عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات " ، إنه فى إطار التعاون بين قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ومصلحة الضرائب المصريه ، وإنطلاقًا من دور القطاع ومسئوليته نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية ، ومنها القضايا والمستجدات الضريبية ، يتم عقد سلسلة لقاءات تستهدف التوعية الضريبية على مستوى محافظات الجمهورية، يتم خلالها تناول الموضوعات الضريبية المختلفة بالشرح الوافى من قبل قيادات مصلحة الضرائب المصرية ، كما يتم الرد على كافة الإستفسارات وإيجاد حلول للمشكلات التى ترد خلال هذه اللقاءات ، لافتًا إلى أن هذه الندوة تمثل بداية لسلسلة ندوات بالتعاون مع مصلحة الضرائب تستهدف الوعى الضريبي.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الالكترونى للأشخاص الطبيعين بحضور المستشار عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ،و الدكتورة منى الحديدى رئيس مركز إعلام بنها ،و الدكتور هانى زكريا رئيس قطاع الخريجين بجامعة بنها ممثلا" لجامعة بنها ، والدكتورة منى مدحت رئيس الادارة المركزية للعلاقات العامة وخدمة العملاء بمصلحة الضرائب، وسيد عبد الفتاح وكيل وزارة بمنطقة ضرائب القليوبية، و عدد كبير من أعضاء الغرف التجارية و ممثلى مكاتب المحاسبة بالقليوبية.

وأكد "طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن التعديلات التشريعية الضريبية الأخيرة مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمت خلال هذا العام جاءت استكمالاً لمجموعة من الإجراءات التى سعت إلى تطبيقها مصلحة الضرائب المصرية بالتوازي مع التطوير الذى تشهده المصلحة من حيث تطوير البنية التحتية ومقرات العمل و المكينة والتحول الرقمى.

وأوضح " عبد السلام " أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد ضم كافة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة فى قانون واحد لأول مرة فى تاريخ الضرائب إضافة إلى صدور قانون خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يدعم تلك المشروعات و يساند الاقتصاد القومى .

وأشار" عبد السلام " أن مصلحة الضرائب فى حالة تواصل مستمر مع كافة شرائح المجتمع الضريبي من خلال طرق عديدة منها (مركز الاتصالات المتكامل ) والذى يتم من خلاله الرد على كافة الاستفسارات و توفير كافة المعلومات عن الضريبة على مدار 12 ساعة يوميا عوذلك على الخط الساخن16395، لافتًا إلى قيام المصلحة بإتاحة كافة المعلومات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ،و كيفية تقديم الإقرار الإلكترونى من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة http://www.incometax.gov.eg/ ، و الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بالمصلحة .

و بالنسبة للإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين ، استعرض ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بمصلحة الضرائب المصرية خطوات تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين وذلك من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية .

وأكد الدكتور "محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية " أن رؤية مصلحة الضرائب تتمثل فى تحويلها إلى مصلحة رقمية تقدم خدمة متطورة تحظى بثقة المجتمع الضريبي ورسالتها هى رفع كفاءة التحصيل وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمى، مشيرًا إلى أنه فى سبيل ذلك قامت المصلحة بالعمل على عدة مشروعات بشكل متواز منها مشروع الإقرار الالكترونى ثم مشروع مركز الاتصالات المتكامل ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومن المخطط فى 2021 انه سيتم العمل بمشروع الايصال الالكترونى وبنهاية 2021 سيكتمل مشروع المكينة الشاملة .

وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضح الدكتور " محسن الجيار " أن مصر تعتبر رائدة فى تطبيق تلك المنظومة على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي وأفريقيا، مؤكدًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن إنشاء نظام مركزى تستطيع المصلحة من خلاله متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عن طريق تبادل بيانات جميع الفواتير بصيغة رقمية حيث تستهدف المنظومة القضاء على الإقتصاد غير الرسمى وتسهيل الإجراءات الضريبية .

وفى ختام الندوة طالب الحضور بعقد العديد من الدورات التدريبية برعاية مصلحة الضرائب المصرية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وأشاد الحضور بدور مصلحة الضرائب المصرية فى التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، معربين عن استفادتهم من الندوات التى تعقدها المصلحة ومؤكدين على حرصهم على الحضور .