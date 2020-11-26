البحرين تعرب عن رفضها التام لحادثة اعتراض زورقين لخفر السواحل

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
زوارق إسرائيلية
زوارق إسرائيلية
وكالات
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أعرب مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني من قبل دوريات قطرية.

 

واستنكر مجلس النواب البحريني، التصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن دوريات قطرية استوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل.

 

وقد كشفت صحيفة " الجارديان " البريطانية، عن الأوضاع المأساوية والمزرية التي يعانيها العمال المهاجرين إلي قطر، بحيث أضحى الكثير منهم يتسول فتات الطعام ليقيموا أودهم.

 

وقد أجرت الصحيفة، نحو 20 مقابلة مع عمال وافدين يعانون ظروفا صعبا للغاية في قطر، بسبب فقدانهم لوظائفهم وعدم حصولهم على أي مساعدات من الدولة.

 

وأشارت الصحيفة عبر تحقيقها الاستقصائي، إلى أن "اليأس والخوف يتصاعدان لدى العمالة الوافدة في الدولة الغنية، حيث يترك آلاف العمال بدون عمل ولا مال ولا مخرج من الأزمة".

 

وقال كثير من العمال، إنهم أضحوا فجأة عاطلين عن العمل، مع عدم وجود طريقة أخرى لكسب لقمة العيش، فيما أوضح آخرون أنهم يائسون لكنهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم، فيما أُجبر بعضهم على تسول الطعام من أرباب العمل أو المؤسسات الخيرية.

 


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قطر زوارق بحرية خفر السواحل البحرين

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