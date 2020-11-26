محافظ القاهرة يشدد بسرعة التعامل مع شكاوى أماكن تجمع المياه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولاته بعدد من أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الإنتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع، تحسبًا لسقوط أمطار اليوم مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وتشهد القاهرة سيولة مرورية ملحوظة منذ الصباح بعد رفع تراكمات المياه.

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