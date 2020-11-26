مريم عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت مريم نجلة النجم الراحل عامر منيب على إحياء الذكرى السنوية التاسعة لرحيله، التي تُصادف اليوم الخميس، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مريم عامر منيب مجموعة صور جمعتها بوالدها في مرحلة الطفولة، وعلقت عليها قائلة :"9 سنوات ولم أتمكن من مواكبة الحب والاحترام اللطيف الذى يظهره لى الجميع فى اللحظة التى يعلمون فيها أنك أبي".

وتابعت مريم عامر منيب قائلة:" ستبقى دائمًا فى نفس المكانة بغض النظر عن سرعة مرور الوقت، لقد كنت محظوظة فى اليوم الذى سرت فيه على هذه الأرض وأنا أعلم أنك أبي".

وكان عامر منيب قد رحل عن عالمنا يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١١ بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

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