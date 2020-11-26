موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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خسر نادي ليفربول أمام نظيره أتلانتا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول أمام برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

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