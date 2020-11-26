الأرصاد: أمطار رعدية اليوم.. والصغرى 14 بالقاهرة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس لطيف على أغلب البلاد وعلى السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا.





كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة رعدية على بعض السواحل الشمالية الغربية "مطروح، الإسكندرية، السلوم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على الوجه البحرى "الشرقية، الغربية، المنوفية وكفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية".





وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد "الفيوم، بنى سويف، المنيا"، وأمطار متوسطة على القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية".





وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض درجة الحرارة ونشاط للرياح يزيد من برودة الطقس.





فيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر:





القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 16

دمياط العظمى 21 والصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14

السويس العظمى 22 والصغرى 14

العريش العظمى 22 والصغرى 13

طابا العظمى 21 والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 8

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16

الفيوم العظمى 22 والصغرى 12

بني سويف العظمى 22 الصغرى 11





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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس الخميس ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).





الوصف الفني لخرائط الطقس: