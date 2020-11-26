جربي هذه الماسكات لترطيب البشرة الجافة قبل الزفاف

تتعرض البشرة الجافة للكثير من المشاكل، وخاصة في فصل الشتاء، لذا اخترنا لك عزيزتي مجموعة من الماسكات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة في ظل تقلبات الطقس:





خليط زبدة الشيا والعسل والحليب

- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة عسل أبيض خام

- ملعقة كبيرة حليب

اخلطي زبدة الشيا مع العسل والحليب

ضعي الخليط في المايكروييف لمدة 10 ثوانٍ فقط.

وزعي الخليط على بشرتكِ

اتركيه على وجهكِ لمدة 30 دقيقة، حتى تمتصه البشرة.

اشطفي وجهكِ بالماء

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للبشرة الجافة، للحصول على ترطيب دائم لنضارة الجلد.





خليط الموز وزيت اللوز الحلو

- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة عسل

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على وجهِك.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيا