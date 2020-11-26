البحوث الفلكية يكشف حقيقة ظلام الأرض 3 أيام في نهاية ديسمبر (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما يتردد بشأن ظلام الأرض في نهاية شهر ديسمبر لمدة 3 أيام بسبب حدوث عاصفة شمسية، مشيرا إلى أن ما يتردد غير صحيح تماما.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المعهد القومي للبحوث أصدر بيانا لتأكيد عدم صحة الخبر، موضحا أننا سنشهد كسوف للشمس يوم 14 ديسمبر المقبل، وسيكون جزئيا في أماكن وكلي في أماكن، ولكن لن نراه في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وأضاف أن العواصف الشمسية لا تسبب إظلام، منوها بأن انتشار الشائعات في أواخر كل عام أمر معتاد، حيث يقوم بعض المنجمين بإطلاق شائعات مثل أننا في نهاية الكون، معتبرا أن ملابسات هذا العام من انتشار فيروس كورونا، وإيقاف رحلات العمرة، وغلق المساجد جعل البيئة خصبة لنشر الشائعات، ورعب الناس ضعيفة الإيمان زاد بصورة أكبر. 

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