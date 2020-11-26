البحوث الفلكية يكشف حقيقة ظلام الأرض 3 أيام في نهاية ديسمبر (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما يتردد بشأن ظلام الأرض في نهاية شهر ديسمبر لمدة 3 أيام بسبب حدوث عاصفة شمسية، مشيرا إلى أن ما يتردد غير صحيح تماما.





وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المعهد القومي للبحوث أصدر بيانا لتأكيد عدم صحة الخبر، موضحا أننا سنشهد كسوف للشمس يوم 14 ديسمبر المقبل، وسيكون جزئيا في أماكن وكلي في أماكن، ولكن لن نراه في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.



