أفضل ماسكات للحصول على شعر ناعم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك فيما يلي أفضل ماسكات الشعر، التي تعالج مشاكل شعرك، للحصول على شعر ناعم وانسيابي، ولسد فراغات الشعر ومنعه من التقصف:

ماسك بياض البيض
قومي بخفق بياض بيضة واحدة.
أضيفي إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من العسل. 
أعيدي تحريك المكونات مجدداً الى أن تصبح متجانسة. 
طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة كاملة. 
اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.

ماسك الزيوت
امزجي ملعقتين كبيرتين من كل من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند. 
ضعي مزيج الزيوت في زجاجة سبراي نظيفة. وقبل الخلود الى النوم.
واظبي يوميا على تدليك شعرك بالمزيج لمدة 10 دقائق، على أن تلفيه وتتركيه حتى صباح اليوم التالي. 
اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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