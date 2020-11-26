تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه الجمعة المقبل نادي الزمالك نظيره النادي الأهلي فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي فى مصر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق التونسي عصام الشوالي.

بينما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي بطولة دروي أبطال أفريقيا على قناة اون تيم سبورت بالبث الأرضي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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