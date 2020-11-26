حملة مكبرة لجهاز مدينة الشروق لرفع إشغالات المحلات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
جانب من المضبوضات
جانب من المضبوضات
الفجر الاقتصادي
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال وأمام المجمعات التجارية والباعة الجائلين، وذلك بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير والإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، أن الحملة استهدفت رفع إشغالات (6) مجمعات تجارية بمراكز خدمات الحيين (الثانى والتاسع)، حيث تم رفع الإشغالات المتواجدة أمام وحول المحال والتحفظ عليها وتحرير محاضر المخالفات اللازمة، مضيفاً أن الحملة شملت التعامل مع أى مظهر عشوائى سواء باعة جائلين أو (تروسيكلات) خاصة بالنباشين ومصادرة المضبوطات. 

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار شن الحملات الصباحية والمسائية، وحرص جهاز المدينة على إزالة كافة أوجه القبح والعشوائية، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق. ​

 

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