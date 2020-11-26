متابع يصف درة بـ"الجوزة التانية".. والفنانة ترد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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ردت الفنانة درة، بالرد على واحد من متابعيها وصفها بالزوجة الثانية، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وكان المُتابع قد كتب في تعليقه :" الجوزة التانية "، مما دفعها للرد عليه قائلة:"أولاً اسمها الزوجة، مش الجوزة، ثانيًا اسمها الثانية مش التانية، وثالثًا الوحيدة، ورابعًا لو اشتغلت على نفسك واتعلمت اللغة العربية، أفيدلك من الاستظراف ده".

وفي سياق آخر، يُعرض لدرة حاليًا عبر قناة "DMC" حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهي بطولة عمر الشناوي، ريم عبد القادر، صالح عبد النبي، وهي من إخراج محمود كامل.

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