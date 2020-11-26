معروف يوسف: اتمنى العودة للزمالك ولكن لم يتواصل معي أحد بشأن ذلك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف المقاولون العرب، أنه يتمنى العودة للعب في صفوف الأبيض من جديد بعد انتهاء إعارته.

وأشار معروف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أنه لم يتواصل معه أي مسئول في الزمالك بشأن طلب عودته أو الاستمرار في الإعارة.

وأوضح أنه في حال طلب الزمالك منه الخروج للإعارة أو البيع النهائي سيرحب بذلك بكل تأكيد، وفي حال طلب منه العودة سيرحب أيضًا، مؤكدا أنه ملتزم بكل ما تقرره إدارة النادي.

وتابع، "لعبت تحت قيادة باتشيكو من قبل، وهو مدرب منظم جدًا، وأُحبه كثيرًا، وكوفي كان أقرب اللاعبين لي بنادي الزمالك، ومستعد للعب معه في أي نادي".

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