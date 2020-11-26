العثور على جثتين متحللتين بشواطئ بلطيم في كفر الشيخ





أعلنت إدارة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، العثور علي جثتين متحللتين أحدها في شاطئ النرجس والجثة الأخري بشاطئ الفنار، وهم في حالة تحلل تام حتي أنه يصعب تحديدا إن كانوا ذكورا أم إناث.





وأكد محمود الخطيب، مسئول العلاقات العامة والإعلام بالمصيف، أن الجثتين مازالا مكانهما وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وفي انتظار وصول النيابة العامة للتصرف، مرجحا أن يكونا ضمن مهاجرين غير شرعيين، نافيا وجود بلاغات غرق أو إختفاء بالمصيف.





كان الأهالي بقرية الحنفي بر بحرى دائرة مركز البرلس قبل أيام قد عثروا على جثة فتاة متوفاة لفظتها مياه البحر الأبيض المتوسط متآكلة الجسد ومقطوعة الرأس والأطراف ومرتدية كامل ملابسها ملقاة على الشاطئ خلف شركة كهرباء البرلس.





وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الجثة لإجراء المناظرة اللازمة على الجثة ومكان تواجدها، عقب إجراء المناظرة قررت النيابة نقل الجثة بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وسرعة انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، وقد تحرر المحضر 4931 إداري البرلس.