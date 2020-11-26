معيط : أكثر من ٤٦ ألف ممول استفادوا من الإعفاءات الضريبية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
Advertisements

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الحالى، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

أضاف الوزير، أن ٢٩ ألفًا و٥٩٧ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة ١٠٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التى بلغت ٤,٩ مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو ٥,٦ مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ ١٦ أغسطس الماضى، موضحًا أن ١٤ ألفًا و٩١٣ من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن ٩٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١,٥ مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التى انتهت منتصف أكتوبر الماضى، ١,٤ مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و١٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.


أشار الوزير إلى أنه ١٩٦٥ من الممولين والمكلفين استفادوا حتى ١٨ نوفمبر الحالى من التجاوز عن ٧٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١١ مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التى تنتهى ١٤ ديسمبر المقبل، ٤٤ مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و٣٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية قانون الأعفاءات الضريبية

أخبار تهمك

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 22 ساعة

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"المالية": تطبيق قانون انهاء المنازعات على الجمارك للمرة الأولى

عبدالعظيم حسين: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يهدف لتشجيع الاستثمار

قرارات عاجلة من المالية بشأن آليات سداد الضرائب الفترة المقبلة

بشرى سارة للممولين المتخلفين عن سداد الضرائب في موعدها

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

"المالية" تنفي فرض ضرائب جديدة على المتأخرين عن السداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

07:30 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»