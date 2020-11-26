رانيا فريد شوقي لهذا السبب أحببت التعاون محمد رجب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان محمد رجب في مسلسل"ضربة معلم"الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "CBC".

وتحدث رانيا فريد شوقي خلال لقائها في برنامج "إنسايدر بالعربي" عن كواليس العمل مع الفنان محمد رجب، مُضيفة:"محمد رجب جميل جدًا، لأننا طلعنا جوزائيين زي بعض وهو مجتهد أوي، وبيراجع كتير، وأنا كمان بحب قبل التصوير نقعد نعمل مراجعة، وهو حد جميل ومتواضع ولذيذ، وبعدين بيقولي يا غالية يا بنت الغالي".

وكشفت رانيا فريد شوقي، عن أصعب المشاهد، التي واجهتها أثناء التصوير، مُشيرة إلى أن المخرج طلب منها خلال أحد المشاهد ضرب إحدى الفتيات، لكنها ضربتها بشكل بسيط، لكن المخرج أعاد ذلك المشهد، وطالبها بأن يكون مشهد الضرب قاسيًا، حتى يقتنع المشاهد ولكي يتناسب مع الشخصية التي تقدمها في المسلسل.

مسلسل "ضربة معلم" بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

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