الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم (فيديو)

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يتبقى أقل من شهر على نهاية فصل الخريف والدخول في الشتاء، موضحًا أن هذه التقلبات الجوية معتادة في نهايات الفصول.





وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن درجة الحرارة لن ترتفع بشكل ملحوظ مرة أخرى وبالتالي لابد من ارتداء الملابس الشتوية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن اليوم هو اليوم الثاني من حالة عدم الاستقرار في الطقس، على أن يكون غدًا اليوم الثالث والأخير.





وتابع أن اليوم وغدًا ستكون حالة الأمطار على القاهرة من خفيفة إلى متوسطة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية على عكس أمس الذي شهد ذروة الأمطار، بينما ستشهد السواحل الشمالية استمرار في غزارة الأمطار، وبالنسبة لجنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء بعيدين تمامًا عن سقوط الأمطار.





وأوضح أن غدًا تزامنًا مع مباراة الأهلي والزمالك، سيشهد الجو حالة من البرودة لذلك لابد من ارتداء الملابس الشتوية، ولكن فرص الأمطار أقل حدة، حيث أن حالة عدم الاستقرار في الجو ستكون انتهت تمامًا.









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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس الخميس ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).





الوصف الفني لخرائط الطقس: