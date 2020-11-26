نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكن قطاع النظافه والتجميل برئاسة مرحز ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، من نقل 145 طن قمامة بمعدات رئاسة المركز بتقسيم مدينة طلخا الي 13منطقه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه بضرورة رفع مستوى النظافه العامه بكل متر بنطاق محافظة الدقهليه

وأوضح محمد امين الدمرداش رئيس مدينة طلخا أنه يتم تحريك المعدات والعمال الي جميع المناطق بالفترة الصباحيه بالاضافه الي عمل حملات يوميه باستخدام لودر مفصلي وسيارة ٢٠طن 

وأشار رئيس مدينة طلخا الي انه يتم تحريك 4 معدات بالفترة الثانيه والتي يبدأ عملها يوميا من الساعه الثانيه ظهرا وكذا الفتره المسائيه والتي يبدأ عملها من الثامنه مساءًا

وقال رئيس مدينة طلخا انه بلغ ما تم رفعه اليوم من القمامه والمخلفات الصلبه 145 طن من القمامه والمخلفات الصلبه بمدينة طلخا والوحدات المحليه التابعة.
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية
نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية

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