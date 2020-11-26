نقل 145 طن قمامة من شوارع طلخا بالدقهلية

تمكن قطاع النظافه والتجميل برئاسة مرحز ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، من نقل 145 طن قمامة بمعدات رئاسة المركز بتقسيم مدينة طلخا الي 13منطقه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه بضرورة رفع مستوى النظافه العامه بكل متر بنطاق محافظة الدقهليه





وأوضح محمد امين الدمرداش رئيس مدينة طلخا أنه يتم تحريك المعدات والعمال الي جميع المناطق بالفترة الصباحيه بالاضافه الي عمل حملات يوميه باستخدام لودر مفصلي وسيارة ٢٠طن





وأشار رئيس مدينة طلخا الي انه يتم تحريك 4 معدات بالفترة الثانيه والتي يبدأ عملها يوميا من الساعه الثانيه ظهرا وكذا الفتره المسائيه والتي يبدأ عملها من الثامنه مساءًا



