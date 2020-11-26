الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أنتشرت العديد من الأقاويل خلال الساعات القليلة الماضية، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طارق حامد بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها فريق الزمالك، سلبية العينة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري باستنثاء عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش لاعبو نادي الزمالك.

وانتظم طارق حامد في معسكر فريقه، في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقى الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى أول نهائى إفريقى بين فريقين من دولة واحدة فى تاريخ البطولة.

ويسعى الأهلى لحصد اللقب للمرة التاسعة فى تاريخه، بينما يأمل الزمالك فى تحقيق الفوز وحمل درع البطولة للمرة السادسة فى تاريخه.

وصعد الزمالك لنهائي البطولة القارية، بعد الإطاحة بالرجاء متغلبا عليه (4-1) في مجموع المباراتين، لحساب نصف النهائي، بينما تجاوز الأهلي عقبة الوداد بنتيجة (5-1) في مجموع الذهاب والإياب.

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