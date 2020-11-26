أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الخميس 26-11-2020

واصلت أسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس26 -11-2020 استقرار، بفضل من الجهود الحكومة في اقامة العديد من المشروعات لتنمية الثورة الحيوانية بجانب استمرار عمليات استيراد اللحوم لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد منها.

أسعار اللحوم البلدي في المحلات اليوم الخميس 26-11-2020 :

سجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة في المحلات اليوم الخميس 26-11-2020 :

وبغ سعر كيلو اللحوم المستوردة نحو 56 جنيه لكيلو اللحم المفروم، و84 جنيه لكيلو الريش الاسترالي، و100 جنيه لكيلو لحم البرازيلي، و85 جنيه لكيلو اللحم السوداني.