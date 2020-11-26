أحكام بالسجن المؤبد على متهمين في انقلاب تركيا

أصدر القضاء التركي، صباح اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن المؤبد على متهمين في المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أمر مدعين أتراك يحققون مع وزارة العدل والجيش، باعتقال 228 شخصًا على خلفية صلات مشتبه بها للشبكة تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب عام 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

وقالت وكالة "الأناضول": "في أحدث التحركات، أمر المدعون العامون بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق الذي أجرته القوات المسلحة التركية، العملية تتم في مقاطعة أزمير الغربية وتمتد عبر 43 مقاطعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

كانت هناك حملة مستمرة ضد أتباع مزعومين لرجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والذي قُتل فيه نحو 250 شخصًا. لا تزال الشرطة تنفذ بشكل روتيني حملات تستهدف المشتبه بهم.