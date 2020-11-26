رسمياً .. ميت خاقان يتعاقد مع مدافع غزل شبين بالقسم الثالث





ويعد اللاعب من مواليد 1998 ويشارك في مركز قلب الدفاع، وشارك في الموسم الماضي مع فريق غزل شبين بصفة أساسية قبل فسخ تعاقدة مؤخراً وحصولة على الإستغناء والتوقيع لميت خاقان.





وضم ميت خاقان أكثر من لاعب مؤخراً منهم علاء زقزوق، وعبد الرحمن عمار، ومصطفى حمدي، ومحمد الحسيني لاعب عثماسون.

حصل الفريق الكروي الأول بنادي ميت خاقان بقيادة المدير الفني الشافعي عبد المجيد، على توقيع اللاعب يوسف حمدي، مدافع فريق غزل شبين، لدعم صفوفه، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثالث 2020/2021.