رسمياً .. ميت خاقان يتعاقد مع مدافع غزل شبين بالقسم الثالث

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل الفريق الكروي الأول بنادي ميت خاقان بقيادة المدير الفني الشافعي عبد المجيد، على توقيع اللاعب يوسف حمدي، مدافع فريق غزل شبين، لدعم صفوفه، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثالث 2020/2021.

ويعد اللاعب من مواليد 1998 ويشارك في مركز قلب الدفاع، وشارك في الموسم الماضي مع فريق غزل شبين بصفة أساسية قبل فسخ تعاقدة مؤخراً وحصولة على الإستغناء والتوقيع لميت خاقان.

وضم ميت خاقان أكثر من لاعب مؤخراً منهم علاء زقزوق، وعبد الرحمن عمار، ومصطفى حمدي، ومحمد الحسيني لاعب عثماسون.

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ أقل من ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في برشلونة بسبب بيكيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو: غياب عبدالله جمعة أزمة كبيرة للزمالك وهذه التشكيلة الأنسب لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»