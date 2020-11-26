أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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قامت الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب بحلوان HMSA بتنظيم ورشة العمل الأولى بالتعاون مع كلية التمريض، وذلك ضمن حملة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقدمت الورشة لطلاب  الفرقة الرابعة بكلية التمريض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الاستاذة الدكتورة أماني النحاس مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة.

اوضحت الاستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن أهمية هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على أغلب النقاط التي تناقش المشكلات التى تقع على المرأة، وانها جاءت في إطار فعاليات حملة "16 يوم من الانشطة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي أطلقها المجلس القومى للمرأة  تحت شعار "كوني"، والتي يحتفل بها العالم كل عام.

وتناولت ورشة العمل مناقشة موضوعات عن العنف وضرورة أهمية نشر الوعي بمخاطر العنف ضد النساء من خلال الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره،  كما تناولت ورشة العمل  نشر فكر المساواة بين الجنسين وناقشت ظاهرة التحرش الجنسي.


أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان
أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان
أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان
أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان
أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان
أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان

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