21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

 

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، انخفاض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

 

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

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