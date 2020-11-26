الأرصاد تكشف حقيقة الغيوم السوادء بطريق "القاهرة الإسكندرية" (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، طبيعة السحب السوداء التي ظهرت على طريق "القاهرة – الإسكندرية" أمس، مشيرا إلى أنها كانت دلالة على وجود كميات كبيرة من المياه داخل هذه السحب.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن تساقط ثلوج في هذا التوقيت من العام أمر طبيعي، وتحدث خلال فصل الخريف لوجود فرق كبير بين درجة الحرارة في طبقات الجو العليا، ومسطح الأرض.

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).
- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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