عثمان 35| موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 35 والقنوات الناقلة

تصدرت الحلقة 35 من مسلسل قيامة عثمان تريند جوجل اليوم الخميس، بعدما ازداد البحث عليها بعد عرض الحلقة الجديدة لمعرفة تفاصيلهاحيث أن مسلسل قيامة عثمان حطم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة نظرا لاحداثة التاريخية الشيقة

قيامة عثمان 35

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول عثمان الغازي أصغر أبناء ارطغرل، الذي استطاع بذكائه وفطنته، ودهائه الحربى أن يقوى مكانة الدولة العثمانية، واستطاع أن ينقلها من الضعف والهوان إلى القوة والسيطرة.





عثمان 35

ويحتوي المسلسل على الكثير من الأحداث المثيرة التي نالت إعجاب المشاهدين، لذا يبحثون عن تفاصيل الحلقة الجديدة من قيامة عثمان، الذي تم عرضها أمس وشهدت الكثير من الاحداث والتفاصيل المثيرة.





موعد عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان

ويعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATv التركية، عدد حلقة واحدة أسبوعيا، ويعرض يوم الأربعاء، في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت السعودية، ويتم إعادة الحلقة مرة أخرى يوم الخميس من خلال قنوات اليرموك والفجر الجزائرية.





أبطال عمل مسلسل قيامة عثمان