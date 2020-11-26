أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25-11-2020
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم
الخميس استقرار بعد سلسلة من التراجعات القوية تعرضت لها خلا تعاملات الأيام
الماضية لتخسر نحو 25 جنيه للجرام.
أسعار الذهب في مصر يوم الخميس 26-11-2020 :
سعر جرام الذهب عيار"21" 788 جنيهًا.
بلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو
675 جنيهًا.
وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو
6304 جنيهات.
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