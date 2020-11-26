جونز هوبكنز: أكثر من 2400 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، عن أكثر من 2400 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ 6 أشهر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 1476 وفاة و184591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب المراكز الأمريكية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 255076، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 12 مليونا و28081.