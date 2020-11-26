أسعار "الدولار" اليوم الخميس 26-11-2020 بالبنوك المصرية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:58 ص
أسعار الدولار اليوم الخميس 25-11-2020
أسعار الدولار اليوم الخميس 25-11-2020
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم  الخميس  26-11-2020  في البنوك المصرية، بعدما حققت ارتفاعات طفيفية خلال تعاملات  هذا الأسبوع.

 

 وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة  وبنك التعمير والإسكان  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما شهد في بنوك  الاسكندرية  والبنك الأهلى اليوناني  وكريدي أجريكول استقرار عند مستويات 15.59 جنيه للشراء  و15.69 جنيه للبيع.

 

واستقر ايضا سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران  والمصرف المتحد عند  مستويات 15.60 جنيه للشراء 15.70 جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنبه الدولار الان أسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو: غياب عبدالله جمعة أزمة كبيرة للزمالك وهذه التشكيلة الأنسب لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ 41 دقيقة

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في برشلونة بسبب بيكيه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2019 فى مصر بالبنوك والسوق السوداء

الدولار يستقر مقابل الجنيه في 17 بنكًا خلال منتصف التعاملات الصباحية

أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم الخميس 15-8-2019

أستقرار أسعار الجنيه أمام الدولار اليوم الجمعة 16-8-2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2019 في البنوك والسوق السوداء

هبوط أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الخميس بالبنوك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»