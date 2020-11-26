ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب إنتر ميلان، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

بينما قد فاز بايرن مونشنجلادباخ على نظيره شاختار دونيتسك، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة. 

ويتصدر الفريق الألماني تلك المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد نقطتين، ويحتل شاختار دونيتسك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. 

ولم يحسم اي فريق حتى الآن تأهله إلى الدور المقبل، أو ودع اي فريق أيضًا البطولة بعد نهاية الجولة الرابعة.

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