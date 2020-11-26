القاهرة 21.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

أكدت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم الخميس لتسجل العظمى بالقاهرة 21 وتكون الصغرى 14، أما الإسكندرية فتسجل العظمى 21 والصغرى 16.





وعن درجات الحرارة المتوقعة في باقي محافظات الجمهورية إليكم التالي:

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 20 14

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 19 15

سيوة 20 10

بورسعيد 22 16

دمياط 20 15

الزقازيق 24 14

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 15

العريش 22 13

رفح 22 12

رأس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 24 18

طابا 24 16

كاترين 19 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 17

مرسي علم 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 24 11

المنيا 24 11

أسيوط 25 12

سوهاج 25 12

قنا 25 13

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

أبوسمبل 27 14

الوادى الجديد 25 10

شلاتين 28 18

حلايب 27 19



