القاهرة 21.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
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أكدت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم الخميس لتسجل العظمى بالقاهرة 21 وتكون الصغرى 14، أما الإسكندرية فتسجل العظمى 21 والصغرى 16.
وعن درجات الحرارة المتوقعة في باقي محافظات الجمهورية إليكم التالي:
طنطا21 13
شبين الكوم 22 13
دمنهور 20 14
بلطيم20 15
مطروح19 14
السلوم19 15
سيوة 20 10
بورسعيد22 16
دمياط20 15
الزقازيق24 14
الإسماعيلية23 12
السويس 23 15
العريش 22 13
رفح 22 12
رأس سدر23 15
نخل 21 08
نويبع 24 18
طابا 24 16
كاترين 19 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 17
مرسي علم 26 18
الفيوم 23 11
بني سويف 24 11
المنيا 24 11
أسيوط 25 12
سوهاج 25 12
قنا 25 13
الأقصر26 13
أسوان 27 14
أبوسمبل27 14
الوادى الجديد25 10
شلاتين 28 18
حلايب 27 19
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار لليوم الثاني علي التوالي علي المدن المطلة علي ساحل البحر المتوسط طوال الليل، بينما تكون غزيرة علي مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والساحل الشرقي والدلتا ثم تخف حدتها نسبيا علي القاهرة.