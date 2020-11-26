حالة الطقس اليوم الخميس.. رياح وأمطار غزيرة وانخفاض الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 26/11/2020، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد انخفاض في درجات الحرارة مع استمرار فرص سقوط الأمطار على العديد من محافظات مصر خاصة المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط، بينما تكون غزيرة على مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والساحل الشرقي وتتقدم داخليا إلى الدلتا وتخف حدتها نسبيا على القاهرة.





وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس في جنوب الصعيد ويكون شديد البرودة وتصل الصغري على أسيوط ل 10 والوادي الجديد ل 8 درجات مئوية.





وعن الرياح فتكون نشطة اليوم على السواحل الشمالية، كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.