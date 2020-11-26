حالة الطقس اليوم الخميس.. رياح وأمطار غزيرة وانخفاض الحرارة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 26/11/2020، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد انخفاض في درجات الحرارة مع استمرار فرص سقوط الأمطار على العديد من محافظات مصر خاصة المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط، بينما تكون غزيرة على مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والساحل الشرقي وتتقدم داخليا إلى الدلتا وتخف حدتها نسبيا على القاهرة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس في جنوب الصعيد ويكون شديد البرودة وتصل الصغري على أسيوط ل 10 والوادي الجديد ل 8 درجات مئوية.

وعن الرياح فتكون نشطة اليوم على السواحل الشمالية، كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أخبار تهمك

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 22 ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

الآن

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في برشلونة بسبب بيكيه

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ حوالي 21 ساعة

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: غياب عبدالله جمعة أزمة كبيرة للزمالك وهذه التشكيلة الأنسب لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك والمصابين بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»