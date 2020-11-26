جوجو تظهر في جلسة تصوير جديدة تروج بها لـ Savage X Fenty

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات للمغنية الشابة جوجو، ترود من خلالها لمجموعة من الازياء من ماركة Savage X Fenty.



وقالت الصحيفة أن هذه الماركة للملابس الداخلية تعود للمغنية ريهانا، وأعلن عن جوجو كسفيرة رسمية ممثلة للدعاية للماركة في حملتها الترويجية بفترة الاعياد المقبلة.


وعرفت جوجو كواحدة من أنجح المغنيات الشباب في الولايات المتحدة، ويأتي اسمها ضمن الـ 200 فنان الاعلى استماع على قائمة بيلبورد.

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