صدمة في برشلونة بسبب بيكيه





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني جيرارد بيكي نجم دفاع برشلونة الإسباني يواجه اختيارًا صعبًا بين العلاج لإصابته في الركبة أو الخضوع لعملية جراحية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة أعلن إصابة بيكي بالتواء في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمني بعد المشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني بدون الكشف عن مدة غيابه المحددة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بيكي ينتظر الخضوع لفحوصات طبية جديدة يشرف عليها الطبيب رامون كوجات الشهير في الجراحة وإصابات الملاعب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن يوضح الطبيب المختص حالة بيكي بعد الخضوع لفحوصات طبية إضافية في وقت لاحق على أن يحدد مدى حاجة النجم الإسباني للخضوع لعملية جراحية من عدمه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كوجات قال في تصريحات سابقة أنه يترقب الفحوصات للوقوف على مدى تأثر ركبة نجم دفاع برشلونة وتحديد طريقة العلاج التي سيتبعها.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بيكي يطمح أن يتم علاجه دون الإضطرار لدخول غرفة العمليات والخضوع لجراحة ويفضل الانتظار أيام أخرى للخضوع لفحوصات جديدة لظهور نتائج أكثر وضوحًا.