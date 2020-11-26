وفاة الصادق المهدي بفيروس كورونا

أفادت قناة العربية الإخبارية، نقلا عن مصادرها، بوفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





واقترب عدد المصابين في العالم من 60 مليون مصاب، بينهم نحو 42 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و426 ألف حالة وفاة.