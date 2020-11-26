عاجل.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 6 شهور

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 2400 حالة وفاة، بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ 6 شهور، وفقا لما أفادت قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.

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