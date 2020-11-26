تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم





أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة المُرشحين لجائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم في عام 2020.

ويحتل صدارة قائمة المرشحين البولندي روبرت ليفاندوسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني بعد أن ساهم بشكل كبير في إنجازات الفريق البافاري في الموسم الماضي.

كما تواجد في القائمة كلاً من الإسباني تياجو ألكانتارا والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك نجوم ليفربول الإنجليزي.

وتواجد كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة والإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني من بين المُرشحين.

وشملت القائمة أيضًا البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله كيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



