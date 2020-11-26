ميدو: غياب عبدالله جمعة أزمة كبيرة للزمالك وهذه التشكيلة الأنسب لمواجهة الأهلي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:19 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن غياب عبدالله جمعة عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيمثل أزمة كبيرة للمدير الفني للأبيض جايمي باتشيكو.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "غياب عبد الله جمعة هو أكبر مشكلة ستُواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ووضع ميدو التشكيل الأنسب لفريق الزمالك أمام الأهلي في القمة من وجهة نظره، والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى..أبو جبل

في خط الدفاع.. أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - إسلام جابر

في خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي
أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - كاسونجو

في الهجوم.. مصطفى محمد

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