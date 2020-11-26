تقارير.. صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد وإنتر ميلان، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.









ووفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الصفقة تقضي بانتقال إيسكو ألاركون، لاعب ريال مدريد، إلى إنتر، مقابل انتقال كريستيانو إريكسن، لاعب النيراتزوري، إلى الميرنجي".









وأضافت:" أن المفاوضات لم تبدأ بين الناديين حتي الآن، ولكن الأمر قد أثير بالفعل، ويرغب كل من الطرفين إبرام الصفقة".









وواصل:" أن انضمام إيسكو إلى إنتر ميلان سيمثل قوة هجومية كبيرة مع الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز".









واختتم:" حاول ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، ضم إيسكو إلى البيانكونيري، لكنه لم ينجح في ذلك، ويعتبر الآن من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة كونتي في النيراتزوري".









وارتبط الثنائي بالرحيل عن الفريقين، للعديد من الأسباب المتشابهة، فإيسكو ابتعد عن خطط مدربه زين الدين زيدان بشكل واضح، وتراجعت فرصه في المشاركة بعد تراجع مستواه.











