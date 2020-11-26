نجم الزمالك السابق: غيابات الفريق أمام الأهلي يمكن تعويضها













أبدى أحمد صالح لاعب الزمالك السابق عدم قلقه من غيابات الزمالك المؤثرة امام الاهلي بسبب كورونا.





وقال صالح لبرنامج الماتش: "غيابات الزمالك بالتأكيد مؤثرة، خاصة ان الونش في افضل حالاته و أوباما وجوده هام، فضلا عن عبد الله جمعة المميز".





وتابع: "ولكن اعتقد ان بدلاء الزمالك قادرين على التعويض، اسلام جابر بديلا لجمعة، والونش يحل مكانه عبد الغني، كل اللاعبين جاهزين".





وأتم:" حتى الناشئين قادرين على التعويض، لست قلق بشأن الاصابات، اهم شيء ان تخرج النتيجة جيدة لصالح اأحمد صالح: بدلاء الزمالك قادرون على تعويض الغيابات

أبدى احمد صالح لاعب الزمالك السابق عدم قلقه من غيابات الزمالك المؤثرة امام الاهلي بسبب كورونا.





وقال صالح لـ الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "غيابات الزمالك بالتأكيد مؤثرة، خاصة أن الونش في أفضل حالاته و أوباما وجوده هام، فضلا عن عبد الله جمعة المميز".





وتابع: ولكن أعتقد أن بدلاء الزمالك قادرين على التعويض، إسلام جابر بديلا لجمعة، والونش يحل مكانه عبد الغني، كل اللاعبين جاهزين".



