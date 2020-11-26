نجم الزمالك السابق: غيابات الفريق أمام الأهلي يمكن تعويضها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements



أبدى أحمد صالح لاعب الزمالك السابق عدم قلقه من غيابات الزمالك المؤثرة امام الاهلي بسبب كورونا.

وقال صالح لبرنامج الماتش: "غيابات الزمالك بالتأكيد مؤثرة، خاصة ان الونش في افضل حالاته و أوباما وجوده هام، فضلا عن عبد الله جمعة المميز".

وتابع: "ولكن اعتقد ان بدلاء الزمالك قادرين على التعويض، اسلام جابر بديلا لجمعة، والونش يحل مكانه عبد الغني، كل اللاعبين جاهزين".

وأتم:" حتى الناشئين قادرين على التعويض، لست قلق بشأن الاصابات، اهم شيء ان تخرج النتيجة جيدة لصالح اأحمد صالح: بدلاء الزمالك قادرون على تعويض الغيابات
أبدى احمد صالح لاعب الزمالك السابق عدم قلقه من غيابات الزمالك المؤثرة امام الاهلي بسبب كورونا.

وقال صالح لـ الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "غيابات الزمالك بالتأكيد مؤثرة، خاصة أن الونش في أفضل حالاته و أوباما وجوده هام، فضلا عن عبد الله جمعة المميز".

وتابع: ولكن أعتقد أن بدلاء الزمالك قادرين على التعويض، إسلام جابر بديلا لجمعة، والونش يحل مكانه عبد الغني، كل اللاعبين جاهزين".

وأتم: "حتى الناشئين قادرين على التعويض، لست قلق بشأن الإصابات، أهم شيء أن تخرج النتيجة جيدة لصالح الأيض".

أخبار تهمك

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. تعليق أحمد نعينع على قراءة بهاء سلطان للقرآن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»