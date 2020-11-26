والدة ميدو جابر تطالب رئيس الجمهورية بالمساعدة في العثور على نجلها
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
حسام مجدي
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استنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من اجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق اقامة فريقه.
وقالت والدة اللاعب، لبرنامج الماتش: "لا أعلم أين نجلي، ولا اعرف عنه شيء، قالوا أنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى.
واستنجدت والدة ميدز برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة "باكية" أنه تحدث معها في السابعة مساءا وأكد لها أنه سوف يغلق الهاتف قليلا.