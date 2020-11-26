والدة ميدو جابر تطالب رئيس الجمهورية بالمساعدة في العثور على نجلها









استنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من اجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق اقامة فريقه.





وقالت والدة اللاعب، لبرنامج الماتش: "لا أعلم أين نجلي، ولا اعرف عنه شيء، قالوا أنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى.



